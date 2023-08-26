Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor

AĞRI (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ - Bereketli toprakların bulunduğu Ağrı Ovası'nda çiftçiler, hububat üretimini artırıyor.

Yağışlarla bu yıl yüksek verim bekleyen çiftçiler, ovadaki tarım arazilerinde biçerdöverler, traktör ve tırpanlarla hasat yapıyor.

Elde ettikleri ürünleri hayvanların kışlık ihtiyaçları için ahırlarının yakınına toplayan çiftçiler, ihtiyaç fazlası arpa ve buğdayları da Toprak Mahsulleri Ofisine pazarlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, kentte hububat üretiminin çok yoğun yapıldığını söyledi.

Hem çiftçinin hem de kendilerinin verimden memnun olduğunu ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Bu sene özellikle hububatta hem çiftçilerimizin elde ettiği rekolte hem de üretim miktarı çiftçinin yüzünü güldürüyor. 2022 yılında buğdayda toplamda 840 bin dekar alanda üretim yapmıştık ve toplam 195 bin ton buğday üretimi yapmıştık. Bu yıl özellikle yağışların zamanında yağması verimi olumlu etkiledi. Bu sene de yine buğdayda toplam 900 bin dekar alanda üretimimiz oldu. Geçen yıla oranla ekim alanında artış oldu. Bu sene buğdayda 340 bin ton civarında üretimimiz oldu. Geçen yıla oranla buğday rekoltemizde yüzde 60 artış bekliyoruz."

- "Arpada da yüzde 70'e varan bir rekolte artışı bekliyoruz"

Engin, geçen yıl 660 bin dekar alanda arpa üretiminin yapıldığını belirterek, bunun bu sene 680 bin dekara yükseldiğini anlattı.

Geçen yıl 160 bin ton arpa rekoltesi elde edildiğini dile getiren Engin, şunları kaydetti:

"Bu sene 230 bin ton civarında arpa bekliyoruz. Arpada da yüzde 70'e varan bir rekolte artışı bekliyoruz. Sayın Bakanımızın Toprak Mahsulleri Ofisinin arpa ve buğday alımı için açıkladığı fiyat çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bu sene çiftçi elde ettiği ürünü TMO'ya teslim ediyor. Çiftçimiz tarafından şu ana kadar 50 bin tonun üzerinde ürün teslimatı yapıldı. Geçen yıl ilimizde çiftçimiz TMO'ya toplamda 20 bin ton ürün teslim etti. Bu sene 50 bin tonu geçti. Bu kadar yoğun bir ürün teslim edilmesinin sebebi Sayın Bakanımızın açıkladığı fiyatın çiftçi tarafından memnuniyetle karşılanması oldu."

Çiftçi Selami Kara ise verimden memnun olduklarını dile getirerek, "Verim çok güzel, bereketli bir yıl geçiyor. Bu bereketli yılın da kıymetini bilmemiz lazım. Biçerdöverle tarlamızı biçiyoruz. Verimden memnunuz. Şükreden insanlardanız. Elhamdülillah bu sezon iyi geçti diyoruz. Ekin de güzel ve memnunuz." dedi.