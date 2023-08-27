Ağrı'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 143 kişi hakkında işlem yapıldı

AĞRI (AA) - Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelesi sonucunda 2 ayda 143 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin son 2 ayda yaptığı çalışmalarla, gümrük kaçağı 30 bin 675 paket sigara, 12 bin 495 litre akaryakıt, 1140 güneş gözlüğü, 1070 kol saati, 4 bin 500 çakmak, 23 cep telefonu, 11 İran halısı, 486 bağ insan saçı, çeşitli ilaçlar ve altın sikke ele geçirildi.

Yakalanan 117 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da 737 kök kenevir, 243 gram kubar esrar, 46 gram sentetik uyuşturucu, 447 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.