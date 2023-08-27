Ağrı Dağı'na çıkarken rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaparken rahatsızlanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Bir grup arkadaşıyla zirve tırmanışına başlayan M.E.G, bir süre sonra yüksek irtifa nedeniyle rahatsızlandı.
Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine 3200 kampı yakınlarına AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.