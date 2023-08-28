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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türkiye-İran sınırındaki birlikleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:44
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türkiye-İran sınırındaki birlikleri ziyaret etti
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        AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Mustafa Koç, ileri teknolojiden en iyi şekilde yararlanılan Türkiye-İran sınır hattındaki hudut birliklerini ziyaret etti.

        Vali Koç, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve beraberindekilerle sınır hattında bulunan 13. Hudut Bölük Komutanlığı, 4. Hudut Tabur Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve 10. Hudut Bölük Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Karakollarda görevli güvenlik güçleriyle sohbet eden Vali Koç, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Vali Koç, elektro-optik kuleler, termal kameralar, ACAR Kara Radar Sistemleri'nin kurulduğu, modüler beton duvarların inşa edildiği ve hendeklerin kazıldığı hudut hattında da inceleme yaptı.

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