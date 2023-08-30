Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Hakkında 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ağrı'da yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 18:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkında 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ağrı'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AĞRI (AA) - Ağrı'da, 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 suç kaydı bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında Ankara ve Bursa İcra İlamat Masalarınca "Çek İle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçlarından toplamda 18 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 228 bin 400 Tür lirası para cezası bulunan U.Ş'nin Ağrı'da olduğunu tespit etti.

        Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanan ve 5 asayiş suç kaydı bulunduğu belirlenen U.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        U.Ş, daha sonra cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

        Benzer Haberler

        68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
        68 ve 64 yaşındaki dağcılar gençlere tırmanışta taş çıkartıyor
        Ağrılı arıcılar tescilli "geven balı" hasadında
        Ağrılı arıcılar tescilli "geven balı" hasadında
        Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türkiye-İran sınırındaki birlikleri ziyaret etti
        Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türkiye-İran sınırındaki birlikleri ziyaret etti
        Ağrı Dağı'na çıkarken rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
        Ağrı Dağı'na çıkarken rahatsızlanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
        Ağrı'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 143 kişi hakkında i...
        Ağrı'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 143 kişi hakkında i...
        2 bin 241 rakımlı Balık Gölü su sporları meraklılarını ağırlıyor
        2 bin 241 rakımlı Balık Gölü su sporları meraklılarını ağırlıyor