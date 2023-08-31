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        Ağrı'da yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı

        Ağrı'da, jandarma ekiplerince kırsalda yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:28 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:09
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        Ağrı'da yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı
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        AĞRI (AA) - Ağrı’da, jandarma ekiplerince kırsalda yaralı bulunan tilki yavrusu tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yolluyazı köyü yakınlarında yavru bir tilki gördü.

        Ekipler, yaralı olduğunu fark ettikleri tilkiyi tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Yaralı tilki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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