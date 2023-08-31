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        Depremzede çocukların katılımıyla "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:22 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:50
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        Depremzede çocukların katılımıyla "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenlenecek
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        AĞRI. (AA) - Ağrı Valiliği ile Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla düzenlenecek, "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" için protokol yapıldı.

        UYAFA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, UYAFA Genel Sekreteri Dr. İmbat Muğlu ile UYAFA Ağrı İl Temsilcisi Yağız Saraçoğlu, Vali Mustafa Koç'u ziyaret etti.

        Ziyarette, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla 12-17 Eylül tarihinde kente yapılacak "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" için protokol imzalandı.

        Vali Koç, organizasyonun çok anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın mutluluğu için düzenlenecek bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururluyuz. UYAFA Ağrı Dağı Cup'un amacına uygun en güzel şekilde yapılabilmesi için seferber olacağız. Sporun ortak dili yolumuzu aydınlatacak, geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ışık olacaktır." dedi.

        UYAFA heyeti de desteklerinden dolayı Vali Koç'a teşekkür etti.

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