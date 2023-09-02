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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:54
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
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        AĞRI (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da belediye, esnaf ve şehit ailesini ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yerlikaya, beraberindeki AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı Orhan Güngör ile Ağrı Belediyesini ziyaret etti.

        Kentte yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Metin Karadoğan'dan bilgi alan Bakan Yerlikaya, burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Yerlikaya, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet ve Kağızman caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

        Buradan Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen Bakan Yerlikaya, "Kadın ve Gençlik Buluşması" programına katıldı.

        Yerlikaya, şehit er Bülent Afşin'in ailesini ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

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