Ağrı'da depremzede çocukların katılımıyla düzenlenen futbol turnuvası başladı

Kentte, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisince (UYAFA) Ağrı Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle depremzede çocukların katılımıyla "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenleniyor.

Turnuvada, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'ten gelenler ile dayanışma göstermek amacıyla Ağrı, Kars, Tunceli, Şırnak, Van ve Nahçıvan Özerk Bölgesi'nden 13 yaş altı çocuklar yer alıyor.

Üniversitenin yerleşkesindeki stadyumda turnuvanın açılışı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turnuvanın ilk maçı Vali Mustafa Koç'un başlama vuruşuyla Ağrı ile Hatay'dan gelen çocuklar arasında oynandı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların acılarını bir nebze olsun dindirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

Depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini unutturabilmek adına etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Koç, "Sporun, böyle bir coğrafyada çok da ihtiyacımız olan birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza vesile olması gibi önemli bir katkısı da vardır. 13 ilimiz, et ve tırnak gibi beraber olduğumuz Azerbaycan ile Nahçıvan'dan spor adamları ve sporcularımız geldi. Tanışacaklar, kaynaşacaklar. İnşallah birlik ve beraberliğimize vesile olacaklar." diye konuştu.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise turnuvanın birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade ederek, "Bu, genç kardeşlerimizin kendilerini daha iyi hissetmeleri, kardeşlik, birlik ve beraberliği hissetmeleri için yapılan en önemli turnuvalardan biridir." dedi.

UYAFA Genel Başkanı Necati Alçık da depremlerden en çok etkilenenler arasında çocukların olduğunu ve bu olumsuz etkinin en aza indirilmesi için bu turnuvayı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

5 gün sürecek turnuva, pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.