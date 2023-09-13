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        Ağrı merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

        Ağrı merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:55
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        Ağrı merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
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        Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri kendilerini hakim, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Ağrı merkezli Gaziantep, İstanbul, Adana, Tokat ve Siirt illerinde 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik 18 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde suçta kullandığı belirlenen telefon, sim kart, tablet, dizüstü bilgisayar ve kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 11'i hakkında da adli işlemler devam ediyor.

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