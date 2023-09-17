Ağrı'da serinlemek için dereye giren genç boğuldu
Ağrı'da serinlemek için dereye giren genç hayatını kaybetti.
Ağrı'da serinlemek için dereye giren genç hayatını kaybetti.
İl merkezine bağlı Eğribelen köyü mevkisinde bulunan dereye serinlemek için giren Muhammed S. (18), bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.