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        Ağrı'da 5 bin kişilik yemek kapasiteli Türk Kızılay Şubesi'nin açılışı yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılan ve günlük 5 bin kişilik yemek kapasitesi olan aşevi ile gönüllü merkezinin bulunduğu Türk Kızılay Şubesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:21 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:21
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        Ağrı'da 5 bin kişilik yemek kapasiteli Türk Kızılay Şubesi'nin açılışı yapıldı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yapılan ve günlük 5 bin kişilik yemek kapasitesi olan aşevi ile gönüllü merkezinin bulunduğu Türk Kızılay Şubesi açıldı.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı, Ahmed-i Hani Mahallesi'nde bulunan şubenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın, kuruluşundan bu yana mazlumların yanında olduğunu belirtti.

        Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmaları anlatan Saygılı, "Hiçbirimiz doğarken annemizi tercih edemedik ama iyi, erdemli insan olmayı ve istikamet üzere olmayı bizi yaratan Allah beynimize yerleştirdi. Biz, iyilik yapmayı ve kendimizi bir ahlak öğreticisi olarak şiar edindiğimiz sürece iç dünyamız, ailemiz, devletimiz, toplumumuz ve dünyamız cennet olur. Buraları emanet ederken yetime ve garibana dokunmaya devam edelim. Aynı zamanda desteklerinizi şimdi olduğu gibi sonra da artırmaya devam edelim." diye konuştu.

        Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Türk Kızılay’ın kurulduğu ilk günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda her türlü koşulda insanların acısını hafifletmeye çalıştığını ve hizmetlerinde hiçbir çıkar gözetmediğini söyledi.

        Türk Kızılay'ın ülkenin en güçlü ve köklü yardım kuruluşu olduğunu ifade eden Ekinci, "155 yıldır insan onurunun korunması amacıyla gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay günümüze kadar yüz binlerce aileye yardım eli uzatmıştır. Yeri geldiğinde evsizin dostu, kan ihtiyacı olan hastaya can olmuş bu güzide kuruluşumuzun Doğubayazıt Şubesi de yaptığı önemli çalışmalarla ilçemizin gururu olmuştur." dedi.

        Ekinci, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin adından Doğubayazıt'ta devlet millet ele ele çok güzel yardım çalışmaları yaptıklarını anlattı.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin de insan odaklı çalışma yaptıklarını, din, dil, renk ve fikir ayırt etmeksizin insan acısının bulunduğu her alanda sosyal yardımlaşma ve refahı artırmayı amaçladıkları belirtti.

        Kaymakam Ekinci, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Şahin, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindekiler, kurdele keserek açılışını yaptıkları hizmet binası, aşevi ve gönüllü merkezinde incelemelerde bulundu.

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