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        Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ile 53 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:53
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        Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Ağrı'da 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ile 53 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler yapılan çalışmalarda 6 bin 784 paket gümrük kaçağı sigara ile 53 elektronik sigara ele geçirdiı, 3 şüpheli hakkında ise yasal işlem uyguladı.

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