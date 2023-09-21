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        Ağrı'da düzensiz göçmenlerin sırt çantalarında 20 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sırt çantalarında 20 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilen Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:33
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        Ağrı'da düzensiz göçmenlerin sırt çantalarında 20 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sırt çantalarında 20 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirilen Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında Doğubayazıt ilçesinde hudut birlikleriyle ortak çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda Pakistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin sırt çantalarında yapılan aramada 20 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

        2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

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