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        Ağrı'da köylülerin kış için biriktirdiği ot ve samanlar yandı

        Ağrı'da köy sakinlerince kışa hazırlık amacıyla biriktirilen ot ve samanlar yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:21 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:21
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        Ağrı'da köylülerin kış için biriktirdiği ot ve samanlar yandı
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        Ağrı'da köy sakinlerince kışa hazırlık amacıyla biriktirilen ot ve samanlar yandı.

        İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Çatalipaşa köyünde kışın hayvanların beslenmesi için yığılan ot ve samanların bulunduğu alanda yangın çıktı.

        Alevlerin diğer yığınlara sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahale eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerce söndürüldü, köylülerin kışa hazırlık amacıyla biriktirdiği ot ve samanlar yandı.

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