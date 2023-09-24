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        Ağrı'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Ağrı'da bir iş yerinin önündeki bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 22:50
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        Ağrı'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Ağrı'da bir iş yerinin önündeki bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kurtuluş Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, bisikleti çalan şüphelinin S.T. olduğunu belirledi.

        Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        Öte yandan bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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