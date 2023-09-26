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        Ağrı'da bir tırda 24 kilo 810 gram uyuşturucu bulundu

        Ağrı'da bir tırda yapılan aramada 24 kilo 810 gram uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:39
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        Ağrı'da bir tırda 24 kilo 810 gram uyuşturucu bulundu
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        Ağrı'da bir tırda yapılan aramada 24 kilo 810 gram uyuşturucu ele geçirildi, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı-Erzurum kara yolundaki Şeker Kavşağı uygulama noktasında İran plakalı bir tırı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle tırda yapılan aramada, 24 kilo 810 gram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

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