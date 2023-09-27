Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 72 ton sahte toz deterjan ile 4 ton 600 kilogram çamaşır suyu ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 76,6 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, 72 ton sahte toz deterjan ile 4 ton 600 kilogram çamaşır suyu ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

        Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ürün üretildiği belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu tespit edilen 72 ton toz deterjan, 4 ton 600 kilogram çamaşır suyu, 536 tuz ruhu, 2 bin 886 satışa hazır şampuan, 520 kilogram çay, paketlenmeye hazır boş çay ambalajları, boş çamaşır suyu kutuları ve kolileri, yapıştırılmaya hazır çamaşır suyu etiketleri, 500 kolonya, 25 bulaşık deterjanı ve çok sayıda güneş kremi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da bir tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı
        Kösedağı'na tırmanan dağcılar "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı
        Kösedağı'na tırmanan dağcılar "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı açtı
        Ağrı'da bir tırda 24 kilo 810 gram uyuşturucu bulundu
        Ağrı'da bir tırda 24 kilo 810 gram uyuşturucu bulundu
        Ağrı'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Ağrı'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Ağrı'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Ağrı'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Ağrı'da köylülerin kış için biriktirdiği ot ve samanlar yandı
        Ağrı'da köylülerin kış için biriktirdiği ot ve samanlar yandı