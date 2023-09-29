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        Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulan jandarma bir şüpheliyi gözaltına aldı

        Ağrı'da besicinin çalınan 4 büyükbaş hayvanını bulan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:17
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        Ağrı'da çalınan 4 büyükbaş hayvanı bulan jandarma bir şüpheliyi gözaltına aldı
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        Ağrı'da besicinin çalınan 4 büyükbaş hayvanını bulan jandarma ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yukarısaklıca köyünde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Olay Yeri İnceleme ile Jandarma Suç Önleme ve Araştırma timleri, iz takip köpeği desteğiyle 18 kilometrelik arazide detaylı arama çalışması yaptı.

        Araştırma sonrası 4 büyükbaş hayvanı bularak sahibine teslim eden ekipler, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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