Lise öğrencileri hünerlerini "Ağrı Dağı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nda sergileyecek Ağrı Valiliği himayelerinde Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'daki öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde ilgilerinin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Ağrı Dağı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması" düzenlenecek.

Ağrı Valiliği himayelerinde Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'daki öğrencilerin teknolojik tasarımlar yapmaya teşvik edilmesi, teknolojiye olumlu yönde ilgilerinin artırılması ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Ağrı Dağı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması" düzenlenecek.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı destekleriyle "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın bu yıl ikincisi yapılacak.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'taki tüm lise öğrencilerini kapsayan projenin ilk ön elemesinde başarılı olan 20 grup finale katılma hakkı elde edecek.

Finale kalacak tüm okulların malzeme ihtiyaçları Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından karşılanacak ve mayıs ayında Ağrı'da yapılacak programın finalinde birinci olan gruba 75 bin lira, ikinci gruba 50 bin lira ve üçüncü gruba ise 25 bin lira para ödülü verilecek.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen proje protokolünün imza törenine, Vali Mustafa Koç, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Adem Atmaca, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Atanur Sarıçam katıldı.

Vali Koç, imza protokolünün ardından gazetecilere, böyle bir etkinliğin bölgede düzenlenmesinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, "Çocukların eğitim hayatlarında unutamayacakları bir anı ve kesit olacak. Günümüz teknoloji ve bilgi çağı. Çocuklarımızı bu tür projelerde gördüğümüz zaman onlarla gurur duyuyoruz. Yarışma, bölge illerimizde yaşayan çocuklarımızın da kendilerini keşfetmeleri, bilgi ve becerilerini ortaya koymaları için bir fırsat olacak." diye konuştu.