Ağrı'da İran uyruklu 2 kişi üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde üzerlerinde 1 kilo 70 gram esrar ele geçilen İranlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Giriş: 12.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:48
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde üzerlerinde 1 kilo 70 gram esrar ele geçilen İranlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde durumundan şüphelendikleri İran uyruklu 2 kişiyi durdurdu.
Ekipler, zanlıların üst aramasında 1 kilo 70 gram esrar ele geçirdi.
Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.