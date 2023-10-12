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        Ağrı'da İran uyruklu 2 kişi üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde üzerlerinde 1 kilo 70 gram esrar ele geçilen İranlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 18:48 Güncelleme: 12.10.2023 - 18:48
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        Ağrı'da İran uyruklu 2 kişi üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı
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        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde üzerlerinde 1 kilo 70 gram esrar ele geçilen İranlı 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde durumundan şüphelendikleri İran uyruklu 2 kişiyi durdurdu.

        Ekipler, zanlıların üst aramasında 1 kilo 70 gram esrar ele geçirdi.

        Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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