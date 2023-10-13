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        Ağrı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinde uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:54
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        Ağrı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinde uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekipler, şüpheli M.A'nın adresinde yaptıkları aramada 123 gram metamfetamin ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Şüpheli M.A, gözaltına alındı.

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