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        Ağrı'da kamyonda kaçak 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi

        Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, kamyonda gümrük kaçağı 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:09
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        Ağrı'da kamyonda kaçak 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi
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        Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında, kamyonda gümrük kaçağı 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.

        Araçta gümrük kaçağı 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi.

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