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        Depremzede mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği hasadında

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Tarımda ürün çeşitliliğinin arttığı Ağrı'da, binlerce dönümlük tarlalarda ekilen ayçiçeğinin hasadı, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen depremzede mevsimlik tarım işçileri tarafından yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:04
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        Depremzede mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği hasadında
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Tarımda ürün çeşitliliğinin arttığı Ağrı'da, binlerce dönümlük tarlalarda ekilen ayçiçeğinin hasadı, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen depremzede mevsimlik tarım işçileri tarafından yapılıyor.

        Devlet desteğiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış sağlanan kentte ilkbahar aylarında 34 bin dekar alanda ekimi yapılan yağlık ve çerezlik ayçiçekleri olgunlaştı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri, ayçiçeği hasadında çalışmak için tarlaların kenarına kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

        Tarım işçileri gruplar halinde çalışarak binlerce dönümlük tarlalarda oraklarla kestikleri ayçiçeklerini biçerdövere atıyor.

        Biçerdöverden traktör römorkuna boşaltılan çerezlik çekirdekler, brandalar üzerine serilip kurutulduktan sonra çuvallara doldurulup tırlara yüklenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

        İşçilerden İbrahim Halil Doğan, AA muhabirine, yaz mevsimi boyunca Kahramanmaraş ve Sivas'ta çalıştıktan sonra Ağrı'ya geldiklerini söyledi.

        Yaklaşık 25 gündür Ağrı'da ayçiçeği tarlalarında çalıştıklarını ifade eden Doğan, şunları anlattı:

        "10 gün kadar işimiz kaldı. Burada hasadı tamamladıktan sonra memleketlerimize döneceğiz. Burada kurduğumuz çadırlarda kalıyoruz. Yaklaşık 6-7 aileyiz ve toplamda 75 kişi olarak burada çalışıyoruz. Ayçiçeklerinin kesimini yapıp sonrasında biçerdövere atıyoruz. Ekmek parası için memleketimizden 800-900 kilometre uzağa geldik."

        - "Ayçiçeği tarlalarında çalışmak çok zor"

        İşçilerden Adile Karakuş da ailesiyle gelerek tarlalarda çalışıp geçimlerini sağladıklarını kaydetti.

        Kentte havaların giderek soğuduğunu ve bu durumun kendilerini zorladığını dile getiren Karakuş, "Ayçiçeği tarlalarında çalışmak çok zor. Bu kadar zor olacağını bilseydik gelmezdik. Gündüz havalar serin ama sabahları çok soğuk oluyor. Soğuk günlerde saat 09.00'da işe başlıyoruz. Bir kere buraya geldik işimizi bitireceğiz. Hasadın tamamlanmasına az kaldı." diye konuştu.

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