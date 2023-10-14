Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Doğubayazıt ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durduran ekipler, aramalarda 6 kilo 848 gram metamfetamin, 686 gram eroin, 800 dolar ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
İlçede gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 1 kilo 446 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.