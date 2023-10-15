Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.A. idaresindeki 38 DZ 448 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolu Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 DD 538 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüje çarpıp takla attı.
Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.A. ve onunla aynı araçtaki M.A. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.