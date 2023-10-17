Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Ağrı'da polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'da polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekiplerin yaptığı aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 2 cam aparat, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 380 Türk lirası ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Kavgada araya giren kızını öldürdü!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! 15 gün sonra düğünleri varmış!
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        Böyle evlat olmaz olsun! Babasını öldürüp taziyeleri kabul etti!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        "Pes" dedirten vicdansızlık! Çöpe attılar
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!
        1 günlük yağış sonrası barajlarda son durum!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu ya...
        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu ya...
        Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Ağrı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Depremzede mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği hasadında
        Depremzede mevsimlik tarım işçileri Ağrı'da ayçiçeği hasadında
        Ağrı'da kamyonda kaçak 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi
        Ağrı'da kamyonda kaçak 1000 güneş gözlüğü ele geçirildi
        Ağrı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı