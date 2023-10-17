Ağrı'da 3'ü firari hükümlü 4 kişi operasyonla yakalandı

Ağrı'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 19 ekip ve 64 personelin katılımıyla kent merkezinde operasyon düzenledi.

Ekipler, hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan aranan ve hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan R.Y, "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçu"ndan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.D. ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları"ndan ifadeye yönelik aranması bulunan H.B'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda ise "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçu"ndan hakkında 6 yıl 8 ay 912 gün hapis cezası bulunan Ö.O. yakalandı.

Hükümlüler ve aranması bulunan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.