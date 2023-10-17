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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı

        Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:24
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        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı
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        Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdukları 3 tırda, narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 650 litre akaryakıt ve 3 bin 34 paket sigara ele geçirildi.

        Ekipler, 3 tır şoförünü gözaltına aldı.

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