Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı
Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı.
Giriş: 17.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:24
Ağrı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdukları 3 tırda, narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 650 litre akaryakıt ve 3 bin 34 paket sigara ele geçirildi.
Ekipler, 3 tır şoförünü gözaltına aldı.