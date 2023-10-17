Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        AİÇÜ'nin "Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 20:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        AİÇÜ'nin "Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı.

        Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin 17 bin öğrencisiyle güçlü bir eğitim kurumu olduğunu ve kente güç kattığını söyledi.

        Üniversitelerin bilim yuvası olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

        "Üniversitemizin ilimizin potansiyelini ortaya çıkarıp diğer illerdeki paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilimize yaptığı katkıları çok önemli görüyoruz. Biz üniversitemizin her alanda ilimize desteğini hissediyoruz. İlimizin üretim, istihdam ve eğitim kalitesini yükseltmesi açısından bundan sonra da inşallah diğer kurumlarımız ve Ağrı'daki hemşerilerimizle beraber ilimizin her alanda bir adım öteye gitmesi için var gücümüzle dayanışma içerisinde çalışacağız inşallah."

        Vali Koç, gençlerin, bu yıl 100. yılı kutlanacak Cumhuriyet'i daha da yücelteceğini ve bu yolda onlara güvendiklerini dile getirdi.

        AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise üniversitenin 16 yıllık genç bir üniversite olduğunu söyledi. Üniversitenin birçok alanda başarılı olduğunu dile getiren Karabulut, üzerlerine düşen sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

        IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen de "Bir Başarı Hikayesi İbrahim Çeçen" adlı açılış dersi ile öğrencilere deneyimlerini paylaşıp tavsiyelerde bulunarak, "Sevgili gençler, üniversitemiz vakıf desteklidir. Kurduğumuz vakıfla gerek rektörlüğümüzün gerekse sevgili öğrencilerimizin bizden beklentilerini bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da gerek şahsım, gerek benden sonraki ailemin bu görevi yerine getireceğini taahhüt ediyoruz. Ben bir eğitim sevdalısıyım. Eğitime sevdamız genç yaşta başladı. Hangi mesleği yaparsanız yapın ama lütfen mesleğinizi sevin. Sevilmeyen meslekte başarılı olunmaz. Mutlu bir evlilik istiyorsanız işinizi ve eşinizi sevmelisiniz." diye konuştu.

        Törende, ulusal ve uluslararası başarı elde eden öğrenci ve akademisyenlere ödül verildi.

        Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Belediye Başkanı Vekili Kenan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Fagioli'ye yasa dışı bahisten 7 ay men!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"

        Benzer Haberler

        Emekli korucu, kızını öldürüp, oğlunu ağır yaraladı
        Emekli korucu, kızını öldürüp, oğlunu ağır yaraladı
        Ağrı'da jandarma ekipleri trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendir...
        Ağrı'da jandarma ekipleri trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendir...
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 3 tır şoförü gözaltına alındı
        Ağrı'da 3'ü firari hükümlü 4 kişi operasyonla yakalandı
        Ağrı'da 3'ü firari hükümlü 4 kişi operasyonla yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu ya...
        Ağrı'da aile içi kavgada baba silahla kızını vurarak öldürdü, bir oğlunu ya...