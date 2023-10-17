AİÇÜ'nin "Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" yapıldı.

Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin 17 bin öğrencisiyle güçlü bir eğitim kurumu olduğunu ve kente güç kattığını söyledi.

Üniversitelerin bilim yuvası olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin ilimizin potansiyelini ortaya çıkarıp diğer illerdeki paydaşlarımızla işbirliği içerisinde ilimize yaptığı katkıları çok önemli görüyoruz. Biz üniversitemizin her alanda ilimize desteğini hissediyoruz. İlimizin üretim, istihdam ve eğitim kalitesini yükseltmesi açısından bundan sonra da inşallah diğer kurumlarımız ve Ağrı'daki hemşerilerimizle beraber ilimizin her alanda bir adım öteye gitmesi için var gücümüzle dayanışma içerisinde çalışacağız inşallah."

Vali Koç, gençlerin, bu yıl 100. yılı kutlanacak Cumhuriyet'i daha da yücelteceğini ve bu yolda onlara güvendiklerini dile getirdi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise üniversitenin 16 yıllık genç bir üniversite olduğunu söyledi. Üniversitenin birçok alanda başarılı olduğunu dile getiren Karabulut, üzerlerine düşen sorumluluğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen de "Bir Başarı Hikayesi İbrahim Çeçen" adlı açılış dersi ile öğrencilere deneyimlerini paylaşıp tavsiyelerde bulunarak, "Sevgili gençler, üniversitemiz vakıf desteklidir. Kurduğumuz vakıfla gerek rektörlüğümüzün gerekse sevgili öğrencilerimizin bizden beklentilerini bugüne kadar yerine getirdik. Bundan sonra da gerek şahsım, gerek benden sonraki ailemin bu görevi yerine getireceğini taahhüt ediyoruz. Ben bir eğitim sevdalısıyım. Eğitime sevdamız genç yaşta başladı. Hangi mesleği yaparsanız yapın ama lütfen mesleğinizi sevin. Sevilmeyen meslekte başarılı olunmaz. Mutlu bir evlilik istiyorsanız işinizi ve eşinizi sevmelisiniz." diye konuştu.

Törende, ulusal ve uluslararası başarı elde eden öğrenci ve akademisyenlere ödül verildi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Belediye Başkanı Vekili Kenan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.