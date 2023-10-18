Ağrı'da kurbağa kaçakçılarına para cezası verildi Ağrı'da, Çevre Kanunu'na muhalefet eden 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Ağrı'da, Çevre Kanunu'na muhalefet eden 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, temmuzdan bu yana biyokaçakçılık ile mücadele kapsamında Çevre Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma yürütüyor.

Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen 6 kişiye 1 milyon 465 bin 890 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Aramalarda ele geçirilen 218 kilogram canlı kurbağa ile 5 kilo 556 gram salep soğanı Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.