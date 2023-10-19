Ağrı'da 7. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda, 10 ülkeden yaklaşık 100 bilim insanı bildiri sunacak.

Sempozyumun açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi ikilemini çok önemsediklerini söyledi.

Kutsal kitaplar ve dinlerde Nuh Tufanı'ndan bahsedildiğini belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"Bizler de yaptığımız araştırmalarla, sizlerin yapmış olduğu ciddi çalışmalarla bu gerçeği ortaya çıkartmak için yola çıktık. Bizim temennimiz, Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi konsepti ile ilgili objektif ve bilimsel kriterlere bağlı önemli çalışmalar yapmaktır. Onun için bugüne kadar 7 sempozyum yaptık. Biz geçen sene İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Mühendislikte kök salmış, pozitif bilimlerde dünyanın önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de özellikle teknik altyapısı ve dünya çapındaki bilim insanlarıyla biz bu işi teorik çalışmalardan ziyade uygulamalı çalışmalarımızla bunları göstermek istiyoruz."

Karabulut, bilim insanlarının görevinin gerçeği ramak olduğunu ifade ederek, sempozyumun çok verimli geçeceğini sözlerine ekledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kumral ise İbrahim Çeçen Üniversitesi ile geçen sene Nuh'un Gemisi'nin izleriyle ilgili çalışma yaptıklarını ve bu çalışmanın devam ettiğini ifade etti.

AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Kaya da geçmiş dönemlerde yapılan sempozyumlarda ortalama 75 bildirinin sunulduğunu, bunların kitaplaştırıldığını ve bu yıl ilginin daha fazla olduğunu kaydetti.

Sempozyum, yarın yapılacak oturumlarla sürecek.