Ağrı'da öğrencilere polis araçları tanıtıldı
Ağrı'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler polisin kullandığı araçları inceledi.
Ağrı'da, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, öğrenciler polisin kullandığı araçları inceledi.
İl Emniyet Müdürlüğünce polis teşkilatını öğrencilere yakından tanıtmak ve trafik kuralları hakkında bilinç sağlamak amacıyla özel bir okulda etkinlik düzenlendi.
Öğrenciler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), akrep, motosiklet ve trafik araçlarına binerek eğlenceli vakit geçirdi.
Müdürlüğün farklı birimlerinde görevli polisler, okulun konferans salonunda faaliyetleriyle ilgili öğrencileri bilgilendirip merak edilen soruları cevapladı.
Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'da katıldı.