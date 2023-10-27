Ağrı'da 2023 fidan toprakla buluşturuldu
Ağrı'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 2023 fidan toprakla buluşturuldu.
Giriş: 27.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:26
Ağrı’da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 2023 fidan toprakla buluşturuldu.
Valilik tarafından İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde fidan dikim programı düzenlendi.
Vali Mustafa Koç, il protokolü ve öğrencilerle fidan dikti.
Etkinlikte, 2023 fidan toprakla buluşturuldu, Vali Koç öğrencilerle sohbet etti.