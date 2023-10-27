Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mevlit okundu Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programları düzenlendi.

Ağrı, Tunceli ve Ardahan'da, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında mevlit programları düzenlendi.

Ağrı'da Valilik koordinesinde cuma namazı öncesi Ulu Cami'de yapılan mevlit programında şehitler ve gaziler için dua edildi.

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için de duaların edildiği programa, Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Türk Kızılay tarafından vatandaşlara tatlı, İmam Hatif Anadolu Lisesince çorba ikram edildi.

- Ardahan

Ardahan'da ise Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince mevlit programı düzenlendi.

Serhat Ulu Camisi'nde bir araya gelen öğrenciler, cuma namazı öncesi mevlit okudu, ilahi söyledi.

Cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

- Tunceli

Tunceli'de de Moğultay Mahallesi'ndeki Paşalar Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.