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        Ağrı Valisi Koç, kendisiyle tanışmak isteyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda kendisiyle tanışmak isteyen çocuk ve ailesini makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:33
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        Ağrı Valisi Koç, kendisiyle tanışmak isteyen çocuğun hayalini gerçekleştirdi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda kendisiyle tanışmak isteyen çocuk ve ailesini makamında ağırladı.

        Kentte yaşayan baba Ferhat Yıldırım, "Anne biz niye Vali amcayı görmeye gitmiyoruz. Arkadaşlarımın bazıları Vali amcayı görmeye gitmişler. Yarın zaten okullar da yok, keşke bizi davet etse." ifadelerini kullanan oğlu Muhammed Mirza Recep Yıldırım'ın videosunu X sosyal medya platformundan paylaştı.

        Paylaşımı gören Vali Koç da gönderinin altına "Al getir Mirza'yı yarın Valiliğe bekliyorum. Dertlenmesin, üzülmesin çok öpüyorum onu." şeklinde yorum yazarak makamına davet etti.

        Makamında aileyi kabul eden Vali Koç, Muhammed Mirza Recep Yıldırım ve kardeşiyle sohbet edip oyuncak hediye etti.

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