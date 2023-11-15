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        Ağrı'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı

        Ağrı'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:22
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        Ağrı'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı
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        Ağrı'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Murat Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin polislerce gözaltına alınan şüpheli Ö.K, B.K. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K. ile B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kadın B.K ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı A.B'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

        Kentte, 13 Kasım'da, Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, silahla ateş açılması sonucu O.B. hayatını kaybetmiş, A.B yaralanmış, olaya karıştığı iddia edilen Ö.K. ile B.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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