Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu yakalandı Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir evde arama yaptı.

Evde 1 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren jandarma ekipleri bir şüpheli ise gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler yol kontrol uygulamalarında ise 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirdi.