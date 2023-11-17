Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.
Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir evde arama yaptı.
Evde 1 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren jandarma ekipleri bir şüpheli ise gözaltına aldı.
Öte yandan ekipler yol kontrol uygulamalarında ise 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirdi.
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