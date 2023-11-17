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        Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu yakalandı

        Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:15
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        Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu yakalandı
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        Ağrı'da 1 kilo 885 gram uyuşturucu, 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde bir evde arama yaptı.

        Evde 1 kilo 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren jandarma ekipleri bir şüpheli ise gözaltına aldı.

        Öte yandan ekipler yol kontrol uygulamalarında ise 4 bin 185 paket gümrük kaçağı sigara ile 50 elektronik sigara ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

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