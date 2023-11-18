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        Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait 2 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

        Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik operasyonda, 2 mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:06
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        Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait 2 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi
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        Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik operasyonda, 2 mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nin barınma alanlarına yönelik Ağrı Dağı'nda gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Yılmaz operasyonunda 2 mağara tespit edildi.

        Mağaralarda, 27'si büyük 39 dolu tüp, 2 branda ve 5 bidon ele geçirildi.

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