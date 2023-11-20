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        Ağrı'da Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

        Ağrı'da, Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen, 4 uçakla ülkelerine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:33
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        Ağrı'da Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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        Ağrı’da, Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen, 4 uçakla ülkelerine gönderildi.

        İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 826 düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

        Burada, jandarma tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınan düzensiz göçmenler, 4 uçakla sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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