Ağrı'da Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Ağrı’da, Afganistan uyruklu 826 düzensiz göçmen, 4 uçakla ülkelerine gönderildi.

İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 826 düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Burada, jandarma tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınan düzensiz göçmenler, 4 uçakla sınır dışı edildi.

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