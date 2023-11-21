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        Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:25
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        Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bulunan metruk bir binada arama yapıldı.

        Burada 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığına ilişkin bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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