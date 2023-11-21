Ağrı'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde metruk bir binada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bulunan metruk bir binada arama yapıldı.

Burada 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığına ilişkin bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.