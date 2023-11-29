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        Ağrı'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:19
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        Ağrı'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde bir binada yaptıkları aramada Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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