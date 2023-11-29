Ağrı'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde bir binada yaptıkları aramada Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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