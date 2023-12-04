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        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilirken yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, tıra bindirildikleri sırada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:32
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        Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilirken yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, tıra bindirildikleri sırada yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır kara yolu kenarında bir tıra bindirildikleri esnada Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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