Ağrı'da 24 düzensiz göçmen tıra bindirilirken yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, tıra bindirildikleri sırada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır kara yolu kenarında bir tıra bindirildikleri esnada Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekipler, insan kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheliyi de gözaltına aldı.

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