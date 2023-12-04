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        Ağrı'da engellilere yönelik program düzenlendi

        Ağrı'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:55
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        Ağrı'da engellilere yönelik program düzenlendi
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        Ağrı'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde program yapıldı.

        Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve beraberindekilerle program öncesi engellilerin yaptığı resim ve çeşitli ürünlerin bulunduğu serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Ardından konferans salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla engellilerin yanında olduğunu söyledi.

        Engellilerin sosyal birlikteliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Koç, "Engelli vatandaşlarımız hepimizin şahit olduğu üzere sporda, sanatta, iş hayatında, kültürde, eğitimde, kısacası hayatın her alanında kendilerini kanıtlamış ve onlarla gurur duyacağımız göğsümüzü kabartan büyük başarılar elde etmişlerdir." dedi.

        Koç, şunları kaydetti:

        "Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven, önce insan anlayışıyla bütün insanlığı kucaklayan köklü bir medeniyetin ve inancın mensupları olarak hayatımızın bir parçası olan engelli kardeşlerimizi devletimizin şefkat şemsiyesi altında yorulmadan, onların hayatta karşılaştıkları sorunları ve önlerindeki engelleri tek tek kaldırmaya gayret ettik. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."

        Şiir okunup şarkıların söylendiği programda, engellilere çeşitli hediyeler verildi.

        Program, pasta kesiminin ardından sona erdi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Semra Birdal ve kurum amirleri katıldı.

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