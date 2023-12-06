Ağrı'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir kişi, üzerinde 1582 uyuşturucu sentetik hapla yakalandı.

Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir kişi, üzerinde 1582 uyuşturucu sentetik hapla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesindeki gümrük sahasında şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üst aramasını yaptı.

Üstünde ve eşyalarında 1582 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.