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        Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi

        Ağrı'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere destek olmak için yardım kermesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:56
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        Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
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        Ağrı'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere destek olmak için yardım kermesi düzenledi.

        Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İsrail’in Gazze'ye yapmış olduğu saldırılara karşı bilinç oluşturmak için "Kudüs" başlıklı program gerçekleştirildi.

        Program, öğrencilerin şiirler okuması ve okul korosunun Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı ezgiler seslendirmesiyle başladı.

        Öğrencilerin evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma gibi çeşitli ürünlerden oluşan kermese öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

        Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye bağışlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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