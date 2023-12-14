Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi Ağrı'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere destek olmak için yardım kermesi düzenledi.

Ağrı'da lise öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Gazzelilere destek olmak için yardım kermesi düzenledi.

Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İsrail’in Gazze'ye yapmış olduğu saldırılara karşı bilinç oluşturmak için "Kudüs" başlıklı program gerçekleştirildi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması ve okul korosunun Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı ezgiler seslendirmesiyle başladı.

Öğrencilerin evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma gibi çeşitli ürünlerden oluşan kermese öğretmenler, veliler ve davetliler katıldı.

Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye bağışlanacak.