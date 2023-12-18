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        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:24
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da 183 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 86, Iğdır'da 44, Ardahan'da 13, Kars'ta ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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