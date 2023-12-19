Ağrı'da bir tırda 85 düzensiz göçmen yakalandı Ağrı'da, bir tırda Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı'da, bir tırda Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki yol kontrol uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen İran uyruklu sürücü D.A'nın idaresindeki tırı durdurdu.

Tırın kapalı dorsesinden gelen yoğun koku ve insan sesleri üzerine ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından arama yaptı.

Dorsede, 82 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.