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        Ağrı'da bir tırda 85 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da, bir tırda Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:05
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        Ağrı'da bir tırda 85 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'da, bir tırda Afganistan ve Pakistan uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki yol kontrol uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen İran uyruklu sürücü D.A'nın idaresindeki tırı durdurdu.

        Tırın kapalı dorsesinden gelen yoğun koku ve insan sesleri üzerine ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından arama yaptı.

        Dorsede, 82 Afganistan ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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