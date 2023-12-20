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        Ağrı'da "JASAT Mercek-2" operasyonunda 73 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu"nda, çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:49
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        Ağrı'da "JASAT Mercek-2" operasyonunda 73 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da düzenlenen "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu"nda, çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ-JASAT Mercek-2 Operasyonu" kapsamında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekiplerce, 13-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "kasten yaralama, basit yaralama, kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti" gibi suçlardan aranma kaydı bulunan 73 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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