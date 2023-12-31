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        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:09
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        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
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        Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri başta olmak üzere civardaki derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

        Bazı araç ve iş yerinin camları da buz tuttu.

        - Ardahan

        Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi.

        Soğuk hava nedeniyle başta Çıldır Gölü olmak üzere birçok dere ve göletin yüzeyinde buz tabası oluştu.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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